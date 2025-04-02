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Сирський показав, як воїни уражають ворожі цілі дронами

2 квітня 2025 19:23
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ нарощує ураження окупантів дронами — Сирський показав відео
Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські захисники нарощують використання безпілотників для ураження ворога. Він показав, як воїни майстерно застосовують дрони на фронті.

Відповідне відео Сирський оприлюднив у Telegram у середу, 2 квітня.

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"Нарощуємо ураження російських окупантів безпілотниками різних типів", — зазначив головком.

Сирський подякував представникам усіх складових Сил оборони України за майстерну бойову роботу, ефективність та прагнення до вдосконалення.

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Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, воїни бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку та показали відео.

Також безпілотники ГУР нещодавно уразили десантні катери росіян у тимчасово окупованому Криму.

ЗСУ безпілотники війна в Україні Олександр Сирський фронт
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