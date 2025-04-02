ЗСУ нарощує ураження окупантів дронами — Сирський показав відео

Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські захисники нарощують використання безпілотників для ураження ворога. Він показав, як воїни майстерно застосовують дрони на фронті.

Відповідне відео Сирський оприлюднив у Telegram у середу, 2 квітня.

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"Нарощуємо ураження російських окупантів безпілотниками різних типів", — зазначив головком.

Сирський подякував представникам усіх складових Сил оборони України за майстерну бойову роботу, ефективність та прагнення до вдосконалення.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, воїни бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку та показали відео.

Також безпілотники ГУР нещодавно уразили десантні катери росіян у тимчасово окупованому Криму.