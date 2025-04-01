Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Дрони ГУР уразили десантні катери у Криму — відео arrow

Дрони ГУР уразили десантні катери у Криму — відео

1 квітня 2025 18:53
Євгенія Брюховецька - редактор
У ГУР показали, як дрони майстерно уразили катери РФ у Криму
Ворожий катер. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Дрони підрозділу Головного Управління розвідки знищили десантні катери ворога у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 1 квітня.

Читайте також:

Атаки на окупантів у Криму

У ГУР зауважили, що безпілотники воїнів спецпідрозділу "Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет. Водночас українські дрони уразили десантні катери росіян 02510 БК-16 та "раптор" у Криму.

На відео видно, як захисники завдали удару також по ворожому зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2".

null
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, захисники зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку та знищили ворожу бронетехніку.

А на Курському напрямку дрони "Магура" розбили 14 одиниць техніки росіян.

Крим дрони війна в Україні ГУР фронт
Реклама
Реклама
Реклама