У ГУР показали, як дрони майстерно уразили катери РФ у Криму

Ворожий катер. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Дрони підрозділу Головного Управління розвідки знищили десантні катери ворога у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 1 квітня.

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У ГУР зауважили, що безпілотники воїнів спецпідрозділу "Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет. Водночас українські дрони уразили десантні катери росіян 02510 БК-16 та "раптор" у Криму.

На відео видно, як захисники завдали удару також по ворожому зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2".

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, захисники зірвали штурм окупантів на Покровському напрямку та знищили ворожу бронетехніку.

А на Курському напрямку дрони "Магура" розбили 14 одиниць техніки росіян.