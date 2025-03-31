На Покровському напрямку безпілотники ЗСУ знищили танк РФ — відео

Безпілотники ЗСУ атакували бронетехніку росіян. Фото: скриншот

На Покровському напрямку українські захисники зірвали штурм російських окупантів, знищивши ворожу бронетехніку. Для цього бійці ЗСУ використали безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Військові зазначають, що під час спроби штурму противник висунув ударну бронегрупу, однак аеророзвідка вчасно виявила рух танків. Екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морської піхоти завдали точних ударів FPV-дронами, зупинивши просування ворога.

"Як результат, штурм противника захлинувся, так і не розпочавшись. Ворог втратив 2 танка, а наші воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку", — йдеться у повідомленні.

Раніше українські воїни показали на відео, як ведуть вогонь із гаубиці M777, завдаючи нищівних ударів по місцях скупчення ворога.

А бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефективно знищувати ворожі позиції на Харківщині за допомогою FPV-дронів.