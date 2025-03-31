На Покровском направлении беспилотники ВСУ уничтожили танк РФ — видео

Беспилотники ВСУ атаковали бронетехнику россиян. Фото: скриншот

На Покровском направлении украинские защитники сорвали штурм российских оккупантов, уничтожив вражескую бронетехнику. Для этого бойцы ВСУ использовали беспилотники.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Военные отмечают, что во время попытки штурма противник выдвинул ударную бронегруппу, однако аэроразведка вовремя обнаружила движение танков. Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морской пехоты нанесли точные удары FPV-дронами, остановив продвижение врага.

"Как результат, штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял 2 танка, а наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении", — говорится в сообщении.

Ранее украинские воины показали на видео, как ведут огонь из гаубицы M777, нанося сокрушительные удары по местам скопления врага.

А бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать вражеские позиции на Харьковщине с помощью FPV-дронов.