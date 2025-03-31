На Покровском направлении беспилотники ВСУ уничтожили танк РФ — видео

Под Покровском бойцы ВСУ дронами уничтожили танк россиян — видео
На Покровском направлении украинские защитники сорвали штурм российских оккупантов, уничтожив вражескую бронетехнику. Для этого бойцы ВСУ использовали беспилотники.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
БпЛА уничтожили танк россиян
Военные отмечают, что во время попытки штурма противник выдвинул ударную бронегруппу, однако аэроразведка вовремя обнаружила движение танков. Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морской пехоты нанесли точные удары FPV-дронами, остановив продвижение врага.
"Как результат, штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял 2 танка, а наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении", — говорится в сообщении.
Ранее украинские воины показали на видео, как ведут огонь из гаубицы M777, нанося сокрушительные удары по местам скопления врага.
А бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать вражеские позиции на Харьковщине с помощью FPV-дронов.
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