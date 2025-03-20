Гаубиця M777 нищить росіян у Покровську — відео ударів

Постріл гармати. Фото: скриншот

Українські артилеристи з підрозділу "Art Division" у складі "Спецпідрозділу Тимура" продовжують знищувати російських загарбників на Покровському напрямку. Воїни показали на відео, як ведуть вогонь із гаубиці M777, завдаючи нищівних ударів по місцях скупчення ворога.

Відеокадрами поділилась пресслужба Головного управління розвідки.

Читайте також:

ЗСУ завдали влучних ударів по ворогам на Покровському напрямку з гаубиці М777

Удари по окупантах. Фото: скриншот

Заряд гаубиці. Фото: скриншот

В ексклюзивних кадрах, опублікованих захисниками, видно, як "Три сокири" відплати – саме так називають потужну американську гаубицю М777 – працюють по позиціях російських військ.

Завдяки високій точності та далекобійності ця зброя ефективно знищує окупантів.

Що відомо про характеристики гаубиці М777 "Три топора"

M777 – це американська 155-мм буксирована гаубиця, яка вважається однією з найкращих у своєму класі. Її головні переваги – висока точність, маневровість та можливість використання високоточних снарядів M982 Excalibur, здатних вражати цілі на відстані понад 40 км. Вона легша за більшість аналогів, що дозволяє швидко змінювати позиції та уникати ворожого вогню.

Нагадаємо, ГУР успішно атакували низку російських військових РЛС в окупованому Криму.

Також бійці Головного управління розвідки показали відео знищення російської військової техніки на Запорізькому напрямку.