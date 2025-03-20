Гаубица M777 уничтожает россиян в Покровске — видео ударов

Выстрел пушки. Фото: скриншот

Украинские артиллеристы из подразделения "Art Division" в составе "Спецподразделения Тимура" продолжают уничтожать российских захватчиков на Покровском направлении. Воины показали на видео, как ведут огонь из гаубицы M777, нанося сокрушительные удары по местам скопления врага.

Видеокадрами поделилась пресс-служба Главного управления разведки.

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Удары по оккупантам. Фото: скриншот

Заряд гаубицы. Фото: скриншот

В эксклюзивных кадрах, опубликованных защитниками, видно, как "Три топора" возмездия — именно так называют мощную американскую гаубицу М777 - работают по позициям российских войск.

Благодаря высокой точности и дальнобойности это оружие эффективно уничтожает оккупантов.

Что известно о характеристиках гаубицы М777 "Три топора"

M777 - это американская 155-мм буксируемая гаубица, которая считается одной из лучших в своем классе. Ее главные преимущества — высокая точность, маневренность и возможность использования высокоточных снарядов M982 Excalibur, способных поражать цели на расстоянии более 40 км. Она легче большинства аналогов, что позволяет быстро менять позиции и избегать вражеского огня.

Напомним, ГУР успешно атаковали ряд российских военных РЛС в оккупированном Крыму.

Также бойцы Главного управления разведки показали видео уничтожения российской военной техники на Запорожском направлении.