Гаубица M777 уничтожает россиян в Покровске — видео ударов

"Три топора" бьют по врагам — артиллерия ГУР работает в Покровске
Украинские артиллеристы из подразделения "Art Division" в составе "Спецподразделения Тимура" продолжают уничтожать российских захватчиков на Покровском направлении. Воины показали на видео, как ведут огонь из гаубицы M777, нанося сокрушительные удары по местам скопления врага.
Видеокадрами поделилась пресс-служба Главного управления разведки.
ВСУ нанесли точные удары по врагам на Покровском направлении из гаубицы М777
В эксклюзивных кадрах, опубликованных защитниками, видно, как "Три топора" возмездия — именно так называют мощную американскую гаубицу М777 - работают по позициям российских войск.
Благодаря высокой точности и дальнобойности это оружие эффективно уничтожает оккупантов.
Что известно о характеристиках гаубицы М777 "Три топора"
M777 - это американская 155-мм буксируемая гаубица, которая считается одной из лучших в своем классе. Ее главные преимущества — высокая точность, маневренность и возможность использования высокоточных снарядов M982 Excalibur, способных поражать цели на расстоянии более 40 км. Она легче большинства аналогов, что позволяет быстро менять позиции и избегать вражеского огня.
Напомним, ГУР успешно атаковали ряд российских военных РЛС в оккупированном Крыму.
Также бойцы Главного управления разведки показали видео уничтожения российской военной техники на Запорожском направлении.
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