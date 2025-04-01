В ГУР показали, как дроны мастерски поразили катера РФ в Крыму

Вражеский катер. Фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Дроны подразделения Главного управления разведки уничтожили десантные катера врага во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 1 апреля.

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В ГУР отметили, что беспилотники воинов спецподразделения Prymarу искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет. В то же время украинские дроны поразили десантные катера россиян 02510 БК-16 и "раптор" в Крыму.

На видео видно, как защитники нанесли удар также по вражескому зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2".

Скриншот поста ГУР

Напомним, защитники сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении и уничтожили вражескую бронетехнику.

А на Курском направлении дроны "Магура" разбили 14 единиц техники россиян.