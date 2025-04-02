ВСУ наращивает поражение оккупантов дронами - Сырский показал видео

Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские защитники наращивают использование беспилотников для поражения врага. Он показал, как воины мастерски применяют дроны на фронте.

Соответствующее видео Сырский обнародовал в Telegram в среду, 2 апреля.

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"Наращиваем поражения российских оккупантов беспилотниками различных типов", — отметил главком.

Сырский поблагодарил представителей всех составляющих Сил обороны Украины за искусную боевую работу, эффективность и стремление к совершенствованию.

Скриншот поста Сырского

Напомним, воины бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении и показали видео.

Также беспилотники ГУР недавно поразили десантные катера россиян во временно оккупированном Крыму.