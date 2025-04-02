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Сырский показал, как воины поражают вражеские цели дронами

2 апреля 2025 19:23
Евгения Брюховецкая - редактор
ВСУ наращивает поражение оккупантов дронами - Сырский показал видео
Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские защитники наращивают использование беспилотников для поражения врага. Он показал, как воины мастерски применяют дроны на фронте.

Соответствующее видео Сырский обнародовал в Telegram в среду, 2 апреля.

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"Наращиваем поражения российских оккупантов беспилотниками различных типов", — отметил главком.

Сырский поблагодарил представителей всех составляющих Сил обороны Украины за искусную боевую работу, эффективность и стремление к совершенствованию.

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Скриншот поста Сырского

Напомним, воины бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении и показали видео.

Также беспилотники ГУР недавно поразили десантные катера россиян во временно оккупированном Крыму.

ВСУ беспилотники война в Украине Александр Сырский фронт
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