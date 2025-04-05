Дрони вночі уразили важливий завод у Саранську, — ЦПД

Пожежа на місці атаки. Фото: росЗМІ

Невідомі безпілотники в ніч проти суботи, 5 квітня, атакували підприємство "Оптоволоконні системи" у російському місті Саранськ. Завод є важливим об'єктом військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко у Telegram.

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"Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення", — розповів Коваленко.

За його словами, продукцію цього заводу РФ активно використовує в системах управління, зв’язку та передачі даних. Йдеться зокрема про розгортання захищених каналів зв’язку для російської армії, а також управління дронами.

Скриншот допису Коваленка

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