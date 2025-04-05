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Дроны атаковали завод ВПК в Саранске в РФ — что известно

5 апреля 2025 13:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Дроны ночью поразили важный завод в Саранске, - ЦПД
Пожар на месте атаки. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Неизвестные беспилотники в ночь на субботу, 5 апреля, атаковали предприятие "Оптоволоконные системы" в российском городе Саранск. Завод является важным объектом военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко в Telegram.

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"Предприятие является частью критической инфраструктуры, которая обеспечивает РФ собственными материалами для создания современных средств связи, в том числе военного назначения", — рассказал Коваленко.

По его словам, продукцию этого завода РФ активно использует в системах управления, связи и передачи данных. Речь идет в частности о развертывании защищенных каналов связи для российской армии, а также управления дронами.

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Скриншот поста Коваленко

Напомним, украинские разведчики показали, как поразили российские десантные катера во временно оккупированном Крыму.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал видео, как воины уничтожают врага с помощью дронов.

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