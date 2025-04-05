Начальники штабів Франції та Британії зустрілися з Зеленським у Києві

Володимир Зеленський та Тьєррі Буркхардт. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

Начальник штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхардт та Великої Британії Ентоні Радакін під час візиту до Києва зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським. Також участь у переговорах взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомив Буркхардт в X у суботу, 5 квітня.

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"Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, Міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіном", — йдеться в дописі.

Начальники штабів на вокзалі. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

За словами Буркхардта, цілями зустрічі стало:

збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу;

визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії — основної гарантії безпеки країни;

обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією і Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.

Військове керівництво України. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

Тьєррі Буркхардт та Ентоні Радакін. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

"Разом ми прагнемо гарантувати стійкий і тривалий мир в Україні — необхідну умову безпеки європейського континенту", — додав він.

Скриншот допису Буркхардта

Нагадаємо, вчора у Києві стартували перемовини про можливе розміщення військового контингенту з країн Європи.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що Україна напрацьовує план розміщення військового контингенту іноземних країн.