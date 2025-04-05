Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Голови штабів ЄС зустрілися з Зеленським, Сирським та Умєровим arrow

Голови штабів ЄС зустрілися з Зеленським, Сирським та Умєровим

5 квітня 2025 12:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Начальники штабів Франції та Британії зустрілися з Зеленським у Києві
Володимир Зеленський та Тьєррі Буркхардт. Фото: X/Тьєррі Буркхардт
Євгенія Брюховецька - редактор

Начальник штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхардт та Великої Британії Ентоні Радакін під час візиту до Києва зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським. Також участь у переговорах взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров. 

Про це повідомив Буркхардт в X у суботу, 5 квітня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч з начальниками штабів у Києві

"Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, Міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіном", — йдеться в дописі.

Обговорення гарантій безпеки для України з представниками Франції та Британії
Начальники штабів на вокзалі. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

За словами Буркхардта, цілями зустрічі стало:

  • збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу;
  • визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії — основної гарантії безпеки країни;
  • обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією і Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.
Переговори Зеленського з Тьєррі Буркхардтом і Ентоні Радакіном у Києві
Військове керівництво України. Фото: X/Тьєррі Буркхардт
Візит військових лідерів Франції та Британії до України: зустріч в Офісі Президента
Тьєррі Буркхардт та Ентоні Радакін. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

"Разом ми прагнемо гарантувати стійкий і тривалий мир в Україні — необхідну умову безпеки європейського континенту", — додав він.

null
Скриншот допису Буркхардта

Нагадаємо, вчора у Києві стартували перемовини про можливе розміщення військового контингенту з країн Європи.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що Україна напрацьовує план розміщення військового контингенту іноземних країн.

Володимир Зеленський Франція Велика Британія війна в Україні Олександр Сирський Рустем Умєров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама