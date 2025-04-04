У Києві почались перемовини про розміщення іноземного військового контингенту

Військові навчання ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У столиці України розпочалися тристоронні перемовини за участі представників Франції, Великої Британії та України. Зустріч проходить на рівні начальників штабів і стосується обговорення можливого розміщення військового контингенту на території України.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на власні джерела.

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Згідно з даними журналістів, французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, тоді як британську — адмірал Тоні Радакін. У межах перемовин заплановані зустрічі з представниками українського командування, а також переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту", — йдеться у повідомленні журналістів "Суспільне".

Нагадаємо, низка західних ЗМІ раніше заявляла, що в Україну незабаром прибудуть групи іноземних військ з Європи.

Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що Україна напрацьовує план розміщення іноземного військового контингенту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед країн-союзниць України є ті, хто підтримує такі дії, а є й ті, хто категорично проти.

Водночас серед військових ЗСУ є ті, хто вважає недоречним введення миротворчих місій в Україні. Командир 3-ї Окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що миротворці навряд будуть ефективні.