В Киеве начались переговоры о размещении иностранного военного контингента

Военные учения ВСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В столице Украины начались трехсторонние переговоры с участием представителей Франции, Великобритании и Украины. Встреча проходит на уровне начальников штабов и касается обсуждения возможного размещения военного контингента на территории Украины.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на собственные источники.

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Согласно данным журналистов, французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, тогда как британскую — адмирал Тони Радакин. В рамках переговоров запланированы встречи с представителями украинского командования, а также переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Цель их визита — обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента", — говорится в сообщении журналистов "Суспільне".

Напомним, ряд западных СМИ ранее заявляли, что в Украину вскоре прибудут группы иностранных войск из Европы.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Украина нарабатывает план размещения иностранного военного контингента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди стран-союзниц Украины есть те, кто поддерживает такие действия, а есть и те, кто категорически против.

В то же время среди военных ВСУ есть те, кто считает неуместным введение миротворческих миссий в Украине. Командир 3-й Отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что миротворцы вряд ли будут эффективны.