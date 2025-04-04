В Киеве начались переговоры о размещении иностранного военного контингента

В Киеве стартовали переговоры по военному контингенту
В столице Украины начались трехсторонние переговоры с участием представителей Франции, Великобритании и Украины. Встреча проходит на уровне начальников штабов и касается обсуждения возможного размещения военного контингента на территории Украины.
Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на собственные источники.
В Киеве стартовали переговоры по размещению иностранных войск в Украине
Согласно данным журналистов, французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, тогда как британскую — адмирал Тони Радакин. В рамках переговоров запланированы встречи с представителями украинского командования, а также переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Цель их визита — обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента", — говорится в сообщении журналистов "Суспільне".
Напомним, ряд западных СМИ ранее заявляли, что в Украину вскоре прибудут группы иностранных войск из Европы.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Украина нарабатывает план размещения иностранного военного контингента.
Президент Владимир Зеленский заявил, что среди стран-союзниц Украины есть те, кто поддерживает такие действия, а есть и те, кто категорически против.
В то же время среди военных ВСУ есть те, кто считает неуместным введение миротворческих миссий в Украине. Командир 3-й Отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что миротворцы вряд ли будут эффективны.
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