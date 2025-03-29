Миротворці в Україні — Білецький сумнівається в ефективності місії

Андрій Білецький. Фото: скриншот

Командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький сумнівається у ефективності миротворчої місії, яку потенційно можуть направити до України. Він зазначив, що незрозуміло, чи буде сенс від миротворчого контингенту чисельністю 30-40 тисяч осіб.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв'ю "Армія TV" у суботу, 29 березня.

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Білецький зазначив, що миротворча місія може бути неефективною. Він зауважив, що, наприклад, у Третій штурмовій є близько десяти тисяч військових, а в Україні ще є понад 100 бригад. Відтак незрозуміло, чи буде сенс від миротворчого контингенту чисельністю 30-40 тисяч осіб.

"Вся сухопутка Великобританії — 40 тисяч людей. Скільки вони зможуть сюди прислати? 10 тисяч?" — зазначив Білецький.

Він додав, що, мовляв, подібна ситуація спостерігається й у Франції та інших країнах Європи. За словами Білецького, у Німеччині попри плани щодо розширення Бундесверу, за минулий рік нарахували 3 тисячі випадків дезертирства.

Нагадаємо, раніше заступник командира 214-го окремого штурмового батальйону Тарас Шевченко заявив, що розміщення миротворців в тилу не буде мати сенсу. Він додав, що без чіткої лінії розмежування, обговорення розміщення миротворчих сил в Україні є передчасним.

Також речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розповів про те, що Україна активно працює над створенням миротворчого контингенту. За словами посадовця, він може бути задіяний на суші, у повітрі та на морі.