Миротворцы в Украине — Билецкий сомневается в эффективности миссии

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий сомневается в эффективности миротворческой миссии, которую потенциально могут направить в Украину. Он отметил, что непонятно, будет ли смысл от миротворческого контингента численностью 30-40 тысяч человек.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью "Армия TV" в субботу, 29 марта.

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Билецкий отметил, что миротворческая миссия может быть неэффективной. Он отметил, что, например, в Третьей штурмовой есть около десяти тысяч военных, а в Украине еще есть более 100 бригад. Поэтому непонятно, будет ли смысл от миротворческого контингента численностью 30-40 тысяч человек.

"Вся сухопутка Великобритании — 40 тысяч человек. Сколько они смогут сюда прислать? 10 тысяч?" — отметил Билецкий.

Он добавил, что, мол, подобная ситуация наблюдается и во Франции и других странах Европы. По словам Билецкого, в Германии, несмотря на планы по расширению Бундесвера, за прошлый год насчитали 3 тысячи случаев дезертирства.

Напомним, ранее заместитель командира 214-го отдельного штурмового батальона Тарас Шевченко заявил, что размещение миротворцев в тылу не будет иметь смысла. Он добавил, что без четкой линии разграничения, обсуждение размещения миротворческих сил в Украине является преждевременным.

Также спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал о том, что Украина активно работает над созданием миротворческого контингента. По словам чиновника, он может быть задействован на суше, в воздухе и на море.