У 214-му ОШБ оцінили користь від миротворців в Україні

Українські воїни на фронті. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Заступник командира 214-го окремого штурмового батальйону Тарас Шевченко заявив, що без чіткої, визначеної лінії розмежування обговорення припинення вогню або розміщення миротворчих сил в Україні є передчасним. Він додав, що, якби миротворці були направлені в Україну, то більше користі від них було б безпосередньо на фронті.

Про це Тарас Шевченко сказав в ефірі програми Ранок.LIVE.

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За словами військового, нині на фронті спостерігається так звана "сіра зона" завширшки понад два кілометри, яка фактично перебуває під повним контролем українських сил завдяки роботі аеророзвідки, картографічних систем і БпЛА. Саме тому ані українські підрозділи, ані ворог не можуть безкарно просуватись у цій смузі — будь-який рух фіксується та знищується на підходах.

"Моя думка, для того, щоб говорити про якісь гарантії безпеки припинення вогню і залучення миротворців в Україну, потрібна якась стала, чітко зафіксована лінія розмежування. У нас по всій смузі сіряк понад два кілометри, який контролюється. Ні ми не можемо рухатися вперед, ні противник не може проводити ніяких наступальних операцій, тому що все спостерігаємо завдяки нашій аеророзвідці", — сказав військовий.

Також він скептично оцінив ефективність розміщення миротворчого контингенту у тилових містах, адже вважає, що їхня присутність має сенс лише за умов прямої співпраці з українськими підрозділами безпосередньо на лінії фронту.

"Тому друге залучення миротворців за лінією розмежування, тобто беремо, наприклад, на певні відстані, я думаю, нічого взагалі не дасть нам. Це спільна робота має бути безпосередньо на самій лінії з нашими військовими. Контингент, можливо, для проведення якихось там ротацій, замін такого плану, можливо, в якихось тилових віддалених містах просто розмістити, щоб вони там перебували", — пояснив Тарас Шевченко.

Військовий додав, що, на його думку, справжній вплив на ситуацію миротворчі місії можуть мати лише в разі повноцінної взаємодії з українськими військовими у безпосередній зоні бойових дій, а не в ізоляції у глибокому тилу.

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