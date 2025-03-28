В 214-м ОШБ оценили пользу от миротворцев в Украине

Украинские воины на фронте. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Заместитель командира 214-го отдельного штурмового батальона Тарас Шевченко заявил, что без четкой, определенной линии разграничения обсуждение прекращения огня или размещения миротворческих сил в Украине является преждевременным. Он добавил, что если бы миротворцы были направлены в Украину, то больше пользы от них было бы непосредственно на фронте.

Об этом Тарас Шевченко сказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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По словам военного, сейчас на фронте наблюдается так называемая "серая зона" шириной более двух километров, которая фактически находится под полным контролем украинских сил благодаря работе аэроразведки, картографических систем и БпЛА. Именно поэтому ни украинские подразделения, ни враг не могут безнаказанно продвигаться в этой полосе — любое движение фиксируется и уничтожается на подходах.

"Мое мнение, для того, чтобы говорить о каких-то гарантиях безопасности прекращения огня и привлечения миротворцев в Украину, нужна какая-то постоянная, четко зафиксированная линия разграничения. У нас по всей полосе серяк больше двух километров, который контролируется. Ни мы не можем двигаться вперед, ни противник не может проводить никаких наступательных операций, потому что все наблюдаем благодаря нашей аэроразведке", — сказал военный.

Также он скептически оценил эффективность размещения миротворческого контингента в тыловых городах, ведь считает, что их присутствие имеет смысл только в условиях прямого сотрудничества с украинскими подразделениями непосредственно на линии фронта.

"Поэтому второе привлечение миротворцев за линией разграничения, то есть берем, например, на определенные расстояния, я думаю, ничего вообще не даст нам. Это совместная работа должна быть непосредственно на самой линии с нашими военными. Контингент, возможно, для проведения каких-то там ротаций, замен такого плана, возможно, в каких-то тыловых отдаленных городах просто разместить, чтобы они там находились", — пояснил Тарас Шевченко.

Военный добавил, что, по его мнению, настоящее влияние на ситуацию миротворческие миссии могут иметь только в случае полноценного взаимодействия с украинскими военными в непосредственной зоне боевых действий, а не в изоляции в глубоком тылу.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал, как настроены другие страны относительно идеи размещения своих войск в Украине.

А спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, где именно могут быть размещены миротворческие войска в Украине.