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До України прибудуть військові групи з Європи — ЗМІ назвали мету

30 березня 2025 17:23
Євгенія Брюховецька - редактор
До України прибудуть військові з Європи — яка мета
Іноземні військові. Ілюстративне фото: Радіо Свобода
Євгенія Брюховецька - редактор

До України прибудуть військові групи з Європи вже у найближчі тижні. Вони визначать необхідну кількість та локації можливого розміщення миротворців.

Про це пише The Washington Post у неділю, 30 березня.

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Розміщення миротворців в Україні

У матеріалі йдеться, що Франція та Велика Британія розглядають варіант створення "Коаліції охочих" для гарантування безпеки в Україні у містах і на "ключових об'єктах".

За попередньою інформацією, розміщення сил може відбутися далеко від лінії фронту, а також обговорюється надання логістичної та військової підтримки.

Водночас деякі з країн Європейського Союзу вагаються щодо такого рішення через відсутність гарантій підтримки з боку США. 

Раніше New York Post писало, що лідери країн ЄС відмовляються від планів відправити миротворців в Україну.

А в МЗС України повідомили про перемовини щодо розміщення західного військового контингенту в Україні. 

Європейський союз Європа війна в Україні фронт миротворці
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