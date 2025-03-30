До України прибудуть військові з Європи — яка мета

Іноземні військові. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

До України прибудуть військові групи з Європи вже у найближчі тижні. Вони визначать необхідну кількість та локації можливого розміщення миротворців.

Про це пише The Washington Post у неділю, 30 березня.

Читайте також:

Розміщення миротворців в Україні

У матеріалі йдеться, що Франція та Велика Британія розглядають варіант створення "Коаліції охочих" для гарантування безпеки в Україні у містах і на "ключових об'єктах".

За попередньою інформацією, розміщення сил може відбутися далеко від лінії фронту, а також обговорюється надання логістичної та військової підтримки.

Водночас деякі з країн Європейського Союзу вагаються щодо такого рішення через відсутність гарантій підтримки з боку США.

Раніше New York Post писало, що лідери країн ЄС відмовляються від планів відправити миротворців в Україну.

А в МЗС України повідомили про перемовини щодо розміщення західного військового контингенту в Україні.