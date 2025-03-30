В Украину прибудут военные из Европы - какова цель

В Украину прибудут военные группы из Европы — СМИ назвали цель
В Украину прибудут военные группы из Европы уже в ближайшие недели. Они определят необходимое количество и локации возможного размещения миротворцев.
Об этом пишет The Washington Post в воскресенье, 30 марта.
Размещение миротворцев в Украине
В материале говорится, что Франция и Великобритания рассматривают вариант создания "Коалиции желающих" для обеспечения безопасности в Украине в городах и на "ключевых объектах".
По предварительной информации, размещение сил может произойти далеко от линии фронта, а также обсуждается предоставление логистической и военной поддержки.
В то же время некоторые из стран Европейского Союза колеблются относительно такого решения из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны США.
Ранее New York Post писало, что лидеры стран ЕС отказываются от планов отправить миротворцев в Украину.
А в МИД Украины сообщили о переговорах по размещению западного военного контингента в Украине.
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