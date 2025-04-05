Начальники штабов Франции и Британии встретились с Зеленским в Киеве

Главы штабов ЕС встретились с Зеленским, Сырским и Умеровым
Начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхардт и Великобритании Энтони Радакин во время визита в Киев встретились с Президентом Владимиром Зеленским. Также участие в переговорах приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Об этом сообщил Буркхардт в X в субботу, 5 апреля.
Встреча с начальниками штабов в Киеве
"Встреча с Президентом Владимиром Зеленским, Министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вместе с моим коллегой Энтони Радакином", — говорится в заметке.
По словам Буркхардта, целями встречи стало:
- сохранение решительной поддержки ВСУ, что позволяет им продолжать борьбу;
- определение долгосрочной стратегии восстановления и трансформации модели армии — основной гарантии безопасности страны;
- обсуждение вариантов гарантий безопасности, разработанных Францией и Британией в рамках международной коалиции для поддержки Украины после введения режима прекращения огня.
"Вместе мы стремимся гарантировать устойчивый и длительный мир в Украине — необходимое условие безопасности европейского континента", — добавил он.
Напомним, вчера в Киеве стартовали переговоры о возможном размещении военного контингента из стран Европы.
Ранее представитель МИД Георгий Тихий сообщал, что Украина нарабатывает план размещения военного контингента иностранных стран.
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