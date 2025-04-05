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Главы штабов ЕС встретились с Зеленским, Сырским и Умеровым

5 апреля 2025 12:12
Евгения Брюховецкая - редактор
Начальники штабов Франции и Британии встретились с Зеленским в Киеве
Владимир Зеленский и Тьерри Буркхардт и Тьерри Буркхардт. Фото: X/Тьерри Буркхардт
Евгения Брюховецкая - редактор

Начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхардт и Великобритании Энтони Радакин во время визита в Киев встретились с Президентом Владимиром Зеленским. Также участие в переговорах приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщил Буркхардт в X в субботу, 5 апреля.

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Встреча с начальниками штабов в Киеве

"Встреча с Президентом Владимиром Зеленским, Министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вместе с моим коллегой Энтони Радакином", — говорится в заметке.

Обговорення гарантій безпеки для України з представниками Франції та Британії
Начальники штабов на вокзале. Фото: X/Тьерри Буркхардт

По словам Буркхардта, целями встречи стало:

  • сохранение решительной поддержки ВСУ, что позволяет им продолжать борьбу;
  • определение долгосрочной стратегии восстановления и трансформации модели армии — основной гарантии безопасности страны;
  • обсуждение вариантов гарантий безопасности, разработанных Францией и Британией в рамках международной коалиции для поддержки Украины после введения режима прекращения огня.
Переговори Зеленського з Тьєррі Буркхардтом і Ентоні Радакіном у Києві
Военное руководство Украины. Фото: X/Тьерри Буркхардт
Візит військових лідерів Франції та Британії до України: зустріч в Офісі Президента
Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин. Фото: X/Тьерри Буркхардт

"Вместе мы стремимся гарантировать устойчивый и длительный мир в Украине — необходимое условие безопасности европейского континента", — добавил он.

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Скриншот поста Буркхардта

Напомним, вчера в Киеве стартовали переговоры о возможном размещении военного контингента из стран Европы.

Ранее представитель МИД Георгий Тихий сообщал, что Украина нарабатывает план размещения военного контингента иностранных стран.

Владимир Зеленский Франция Великобритания война в Украине Александр Сырский Рустем Умеров
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