Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — у поліції показали перші кадри після удару

Квіти та іграшки на місці російського удару по Кривому Рогу 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Російські окупанти у пʼятницю, 4 квітня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинуло 18 людей, у тому числі девʼять дітей.

Перші кадри після обстрілу опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook у суботу, 5 квітня.

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Російський обстріл Кривого Рогу 4 квітня

"Учора ціллю росіян стали діти у Кривому Розі. Весняний вечір. Хтось повертається з роботи. Хтось готує вечерю. Діти граються надворі. У цей час терористи бʼють ракетою в центр мікрорайону — просто поруч із дитячим майданчиком — і не залишають шансів тим, хто був поблизу", — наголосив Білошицький.

На місце атаки одразу прибули правоохоронці, які побачили справжнє пекло — загиблі люди. Вони надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти, а також забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб.

Внаслідок удару пошкоджено житлові багатоповерхівки, автомобілі та школи. Ворог вбив 18 людей та поранив понад 60.

"Цього ворогові виявилося замало. За кілька годин на Кривий Ріг налетіла зграя шахедів. Один з них влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки", — додав Білошицький.

Допис Білошицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 72 людей.

Раніше матір загиблого трирічного хлопчика внаслідок обстрілу Кривого Рогу показала його фото.