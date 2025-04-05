Ракетний обстріл Кривому Рогу — кількість поранених зросла

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 5 квітня, збільшилася кількість постраждалих через вчорашню ракетну атаку. Наразі відомо про 72 поранених, половина з них ушпиталені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу", — зазначив Лисак.

За його словами, майже половина з потерпілих були ушпиталені, а 17 з них — перебувають у важкому стані. З ними постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів.

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджене авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджене авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні", — додав голова ОВА.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок російського балістичного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, з яких дев'ятеро — діти.

Мешканці міста зносять іграшки на дитячий майданчик, біля якого влучила ракета "Іскандер-М". У Кривому Розі 7,8,9 квітня оголошено Днями жалоби.