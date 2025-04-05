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У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих

5 квітня 2025 14:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Ракетний обстріл Кривому Рогу — кількість поранених зросла
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 5 квітня, збільшилася кількість постраждалих через вчорашню ракетну атаку. Наразі відомо про 72 поранених, половина з них ушпиталені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу", — зазначив Лисак.

За його словами, майже половина з потерпілих були ушпиталені, а 17 з них — перебувають у важкому стані. З ними постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів. 

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Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
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Пошкоджене авто. Фото: Дніпропетровська ОВА
Руйнування та уламки: фотографії з місця обстрілу у Кривому Розі
Пошкоджене авто. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні", — додав голова ОВА.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок російського балістичного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, з яких дев'ятеро — діти.

Мешканці міста зносять іграшки на дитячий майданчик, біля якого влучила ракета "Іскандер-М". У Кривому Розі 7,8,9 квітня оголошено Днями жалоби.

Кривий Ріг Дніпропетровська область війна в Україні балістична атака постраждалі
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