Ракетный обстрел Кривого Рога - количество раненых возросло

В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших
В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 5 апреля, увеличилось количество пострадавших из-за вчерашней ракетной атаки. Сейчас известно о 72 раненых, половина с них госпитализирована.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля
"До 72 возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу", — отметил Лысак.
По его словам, почти половина из пострадавших были госпитализированы, а 17 из них — находятся в тяжелом состоянии. С ними постоянно рядом медики, которые делают максимум для спасения их жизней.
"Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БпЛА, на амбулаторном лечении", — добавил председатель ОГА.
Напомним, в результате российского баллистического удара по Кривому Рогу погибли 18 человек, из которых девять - дети.
Жители города сносят игрушки на детскую площадку, возле которой попала ракета "Искандер-М". В Кривом Роге 7,8,9 апреля объявлено Днями траура.
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