У Кривому Розі оголосили дні жалоби за жертвами атаки 4 квітня

Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 5 квітня, загинули 18 людей. Серед них дев'ять дітей, які перебували на дитячому майданчику.

Який вигляд має зараз місце вчорашньої атаки, показали СВОЇ. Кривий Ріг у Telegram.

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Мешканці Кривого Рогу приносять іграшки на дитячий майданчик, де вчора від російської ракети загинули дев'ятеро дітей. Сьогодні на цьому місці лише тиша і сльози. Жителі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Чоловік з квітами на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Загалом від російської ракетної атаки загинули 18 людей. Удар відбувся в той момент, коли люди поверталися з роботи додому.

Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Іграшка на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Відомо, що ракета містила в собі касетні боєголовки, аби завдати поранень якнайбільшій кількості людей. У Кривому Розі оголосили 7, 8, 9 квітня Днями жалоби за загиблими.

Іграшки на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Іграшки на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Іграшка на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Нагадаємо, влада Кривого Рогу повідомила, що російська ракета, навмисно вибухнула у повітрі, аби постраждали якомога більше людей.

А в Генштабі спростували заяви Росії про нібито "удар по скупченню військових" у Кривому Розі.