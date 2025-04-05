У Кривому Розі оголосили дні жалоби за жертвами атаки 4 квітня

Іграшки на дитячому майданчику — який вигляд має Кривий Ріг зараз
Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 5 квітня, загинули 18 людей. Серед них дев'ять дітей, які перебували на дитячому майданчику.
Який вигляд має зараз місце вчорашньої атаки, показали СВОЇ. Кривий Ріг у Telegram.
Кривий Ріг оговтується після атаки
Мешканці Кривого Рогу приносять іграшки на дитячий майданчик, де вчора від російської ракети загинули дев'ятеро дітей. Сьогодні на цьому місці лише тиша і сльози. Жителі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Загалом від російської ракетної атаки загинули 18 людей. Удар відбувся в той момент, коли люди поверталися з роботи додому.
Відомо, що ракета містила в собі касетні боєголовки, аби завдати поранень якнайбільшій кількості людей. У Кривому Розі оголосили 7, 8, 9 квітня Днями жалоби за загиблими.
Нагадаємо, влада Кривого Рогу повідомила, що російська ракета, навмисно вибухнула у повітрі, аби постраждали якомога більше людей.
А в Генштабі спростували заяви Росії про нібито "удар по скупченню військових" у Кривому Розі.
Читайте Новини.LIVE!