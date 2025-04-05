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Іграшки на дитячому майданчику — який вигляд має Кривий Ріг зараз

5 квітня 2025 10:25
Євгенія Брюховецька - редактор
У Кривому Розі оголосили дні жалоби за жертвами атаки 4 квітня
Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Євгенія Брюховецька - редактор

Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 5 квітня, загинули 18 людей. Серед них дев'ять дітей, які перебували на дитячому майданчику.

Який вигляд має зараз місце вчорашньої атаки, показали СВОЇ. Кривий Ріг у Telegram.

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Мешканці Кривого Рогу приносять іграшки на дитячий майданчик, де вчора від російської ракети загинули дев'ятеро дітей. Сьогодні на цьому місці лише тиша і сльози. Жителі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Сльози на дитячому майданчику: криворіжці приносять іграшки в пам’ять про загиблих дітей
Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Місце трагедії у Кривому Розі: дитячі іграшки та квіти після російської атаки
Чоловік з квітами на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Загалом від російської ракетної атаки загинули 18 людей. Удар відбувся в той момент, коли люди поверталися з роботи додому.

Скорбота на дитячому майданчику: мешканці Кривого Рогу вшановують загиблих
Мешканці на місці атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Іграшки на місці удару по дитмайданчику у Кривому Розі
Іграшка на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Відомо, що ракета містила в собі касетні боєголовки, аби завдати поранень якнайбільшій кількості людей. У Кривому Розі оголосили 7, 8, 9 квітня Днями жалоби за загиблими.

Квіти, свічки та м’які ведмедики: скорбота після трагедії у Кривому Розі
Іграшки на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Мешканці Кривого Рогу вшанували загиблих дітей хвилиною мовчання
Іграшки на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Який вигляд має дитячий майданчик у Кривому Розі після атаки
Іграшка на дитмайданчику. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Нагадаємо, влада Кривого Рогу повідомила, що російська ракета, навмисно вибухнула у повітрі, аби постраждали якомога більше людей.

А в Генштабі спростували заяви Росії про нібито "удар по скупченню військових" у Кривому Розі.

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