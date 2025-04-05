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Игрушки на детской площадке — как выглядит Кривой Рог сейчас

5 апреля 2025 10:25
Евгения Брюховецкая - редактор
В Кривом Роге объявили дни траура по жертвам атаки 4 апреля
Жители на месте атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Евгения Брюховецкая - редактор

В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог в пятницу, 5 апреля, погибли 18 человек. Среди них девять детей, которые находились на детской площадке.

Как выглядит сейчас место вчерашней атаки, показали СВОЇ. Кривий Ріг в Telegram.

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Жители Кривого Рога приносят игрушки на детскую площадку, где вчера от российской ракеты погибли девять детей. Сегодня на этом месте только тишина и слезы. Жители почтили память погибших минутой молчания.

Сльози на дитячому майданчику: криворіжці приносять іграшки в пам’ять про загиблих дітей
Жители на месте атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Місце трагедії у Кривому Розі: дитячі іграшки та квіти після російської атаки
Мужчина с цветами на детской площадке. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Всего от российской ракетной атаки погибли 18 человек. Удар произошел в тот момент, когда люди возвращались с работы домой.

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Жители на месте атаки. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Іграшки на місці удару по дитмайданчику у Кривому Розі
Игрушка на детской площадке. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Известно, что ракета содержала в себе кассетные боеголовки, чтобы нанести ранения как можно большему количеству людей. В Кривом Роге объявили 7, 8, 9 апреля Днями траура по погибшим.

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Игрушки на детской площадке. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Мешканці Кривого Рогу вшанували загиблих дітей хвилиною мовчання
Игрушки на детской площадке. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг
Який вигляд має дитячий майданчик у Кривому Розі після атаки
Игрушка на детской площадке. Фото: СВОЇ. Кривий Ріг

Напомним, власти Кривого Рога сообщили, что российская ракета, намеренно взорвалась в воздухе, чтобы пострадали как можно больше людей.

А в Генштабе опровергли заявления России о якобы "ударе по скоплению военных" в Кривом Роге.

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