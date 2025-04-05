В Кривом Роге объявили дни траура по жертвам атаки 4 апреля

Игрушки на детской площадке — как выглядит Кривой Рог сейчас
В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог в пятницу, 5 апреля, погибли 18 человек. Среди них девять детей, которые находились на детской площадке.
Как выглядит сейчас место вчерашней атаки, показали СВОЇ. Кривий Ріг в Telegram.
Кривой Рог приходит в себя после атаки
Жители Кривого Рога приносят игрушки на детскую площадку, где вчера от российской ракеты погибли девять детей. Сегодня на этом месте только тишина и слезы. Жители почтили память погибших минутой молчания.
Всего от российской ракетной атаки погибли 18 человек. Удар произошел в тот момент, когда люди возвращались с работы домой.
Известно, что ракета содержала в себе кассетные боеголовки, чтобы нанести ранения как можно большему количеству людей. В Кривом Роге объявили 7, 8, 9 апреля Днями траура по погибшим.
Напомним, власти Кривого Рога сообщили, что российская ракета, намеренно взорвалась в воздухе, чтобы пострадали как можно больше людей.
А в Генштабе опровергли заявления России о якобы "ударе по скоплению военных" в Кривом Роге.
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