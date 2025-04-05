Обстрел Кривого Рога 4 апреля — в полиции показали первые кадры после удара

Цветы и игрушки на месте российского удара по Кривому Рогу 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Российские оккупанты в пятницу, 4 апреля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела погибли 18 человек, в том числе девять детей.

Первые кадры после обстрела опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook в субботу, 5 апреля.

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Российский обстрел Кривого Рога 4 апреля

"Вчера целью россиян стали дети в Кривом Роге. Весенний вечер. Кто-то возвращается с работы. Кто-то готовит ужин. Дети играют на улице. В это время террористы бьют ракетой в центр микрорайона — прямо рядом с детской площадкой — и не оставляют шансов тем, кто был поблизости", — подчеркнул Белошицкий.

На место атаки сразу прибыли правоохранители, которые увидели настоящий ад — погибшие люди. Они оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь, а также обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб.

В результате удара повреждены жилые многоэтажки, автомобили и школы. Враг убил 18 человек и ранил более 60.

"Этого врагу оказалось мало. Через несколько часов на Кривой Рог налетела стая шахедов. Один из них попал в частный дом, унеся жизнь пожилой женщины", — добавил Белошицкий.

Пост Белошицкого. Фото: скриншот

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге количество пострадавших возросло до 72 человек.

Ранее мать погибшего трехлетнего мальчика в результате обстрела Кривого Рога показала его фото.