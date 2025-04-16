Энергетическое перемирие — за сутки РФ совершила три нарушения

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

За последние сутки зафиксировано три нарушения энергетического перемирия со стороны России. Это случилось в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Тихий уточнил, что одно из нарушений произошло в Николаевской области — поврежден трансформатор. Другое — в окрестностях Херсона, а третье — на Полтавщине, где поразили линию электропередач.

По его словам, всего за время этого "энергетического перемирия" Россия пренебрегла им около 30 раз.

Напомним, между Украиной и РФ продолжается энергетическое перемирие, то есть прекращение ударов по энергетике.

Россия неоднократно обвиняла в несоблюдении перемирия Украину. Однако в Генштабе ответили, что так Москва пытается отвлечь внимание от своих преступлений.

Кроме того, 4 апреля впервые о нарушении перемирия между РФ и Украиной заговорил Марко Рубио. Он заявил, что несмотря на несоблюдение условий, мир все же приближается.