Энергетическое перемирие — за сутки РФ совершила три нарушения

За сутки РФ совершила три нарушения энергетического перемирия
За последние сутки зафиксировано три нарушения энергетического перемирия со стороны России. Это случилось в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.
Нарушение энергетического перемирия Россией
Тихий уточнил, что одно из нарушений произошло в Николаевской области — поврежден трансформатор. Другое — в окрестностях Херсона, а третье — на Полтавщине, где поразили линию электропередач.
По его словам, всего за время этого "энергетического перемирия" Россия пренебрегла им около 30 раз.
Напомним, между Украиной и РФ продолжается энергетическое перемирие, то есть прекращение ударов по энергетике.
Россия неоднократно обвиняла в несоблюдении перемирия Украину. Однако в Генштабе ответили, что так Москва пытается отвлечь внимание от своих преступлений.
Кроме того, 4 апреля впервые о нарушении перемирия между РФ и Украиной заговорил Марко Рубио. Он заявил, что несмотря на несоблюдение условий, мир все же приближается.
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