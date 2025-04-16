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У МЗС висловились про загрозу обстрілів України на Великдень

16 квітня 2025 19:52
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України на Великдень — у МЗС прокоментували ризики
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Литва попередила Україну про високу загрозу обстрілів зі сторони Росії на Великдень. Однак наша країна живе в постійних умовах російських атак. 

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Тихий розповів, що його колеги з МЗС Литви попередили, що готовність до обстрілів залишається критично важливою для безпеки українців, навіть на Великдень. Однак Україна постійно живе в таких умовах.

"Українці живуть в умовах постійних російських обстрілів, тому важливо залишатися готовими до ударів по містах та громадах", — наголосив речник українського міністерства.

Нагадаємо, за останню добу росіяни тричі порушили енергетичне перемир'я і вдарили по енергетиці у різних областях України. 

Крім того, Георгій Тихий розповів, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Одеси та Херсона. 

Литва МЗС обстріли Великдень війна в Україні Росія
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