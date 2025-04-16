Обстрелы Украины на Пасху — в МИД прокомментировали риски

В МИД высказались об угрозе обстрелов Украины на Пасху
Литва предупредила Украину о высокой угрозе обстрелов со стороны России на Пасху. Однако наша страна живет в постоянных условиях российских атак.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.
Риски обстрелов Украины на Пасху
Тихий рассказал, что его коллеги из МИД Литвы предупредили, что готовность к обстрелам остается критически важной для безопасности украинцев, даже на Пасху. Однако Украина постоянно живет в таких условиях.
"Украинцы живут в условиях постоянных российских обстрелов, поэтому важно оставаться готовыми к ударам по городам и громадам", — подчеркнул представитель украинского министерства.
Напомним, за последние сутки россияне трижды нарушили энергетическое перемирие и ударили по энергетике в разных областях Украины.
Кроме того, Георгий Тихий рассказал, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Одессы и Херсона.
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