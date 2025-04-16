Обстрелы Украины на Пасху — в МИД прокомментировали риски

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Литва предупредила Украину о высокой угрозе обстрелов со стороны России на Пасху. Однако наша страна живет в постоянных условиях российских атак.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Риски обстрелов Украины на Пасху

Тихий рассказал, что его коллеги из МИД Литвы предупредили, что готовность к обстрелам остается критически важной для безопасности украинцев, даже на Пасху. Однако Украина постоянно живет в таких условиях.

"Украинцы живут в условиях постоянных российских обстрелов, поэтому важно оставаться готовыми к ударам по городам и громадам", — подчеркнул представитель украинского министерства.

Напомним, за последние сутки россияне трижды нарушили энергетическое перемирие и ударили по энергетике в разных областях Украины.

Кроме того, Георгий Тихий рассказал, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Одессы и Херсона.