Обстріл Сум 18 квітня — РФ атакувала БпЛА завод з виробництва пасок

РФ вдарила по цеху в Сумах, де випікали паски — є загиблий
У п'ятницю вранці, 18 квітня, росіяни атакували безпілотниками кондитерський цех в Сумах. Пошкоджено виробництво пасок.
Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник у Facebook.
Атака БпЛА на завод
За словами Мельника, під час російської атаки загинув підприємець, який приїхав за продукцією.
"Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Сумської обласної прокуратури зазначили, що загиблому чоловіку був 61 рік.
"Російські військові атакували трьома БпЛА типу "Герань-2" підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області", — повідомили в прокуратурі.
Водночас в.о. міського голови Сум Артем Кобзар заявив у Telegram, що усі три "Шахеди" влучили в одне приміщення.
"Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах", — відзначив посадовець.
Раніше ми писали, що вранці 18 квітня російські війська вдарили по Основʼянському району Харкова небезпечною зброєю.
А протягом минулої доби окупанти завдали 427 ударів по території Запорізької області, атакувавши щонайменше 13 населених пунктів
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