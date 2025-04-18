Обстріл Сум 18 квітня — РФ атакувала БпЛА завод з виробництва пасок

Зруйнований завод. Фото: Сумська обласна прокуратура

У п'ятницю вранці, 18 квітня, росіяни атакували безпілотниками кондитерський цех в Сумах. Пошкоджено виробництво пасок.

Про це повідомив голова Сумської РДА Михайло Мельник у Facebook.

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За словами Мельника, під час російської атаки загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

"Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою", — йдеться у повідомленні.

БпЛА влучив у цех, де виробляли паски. Фото: Михайло Мельник

У пресслужбі Сумської обласної прокуратури зазначили, що загиблому чоловіку був 61 рік.

"Російські військові атакували трьома БпЛА типу "Герань-2" підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області", — повідомили в прокуратурі.

Загинув 61-річни чоловік. Фото: ДСНС

Водночас в.о. міського голови Сум Артем Кобзар заявив у Telegram, що усі три "Шахеди" влучили в одне приміщення.

"Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах", — відзначив посадовець.

Цех для виробництва пасок після обстрілу. Фото: Михайло Мельник

Раніше ми писали, що вранці 18 квітня російські війська вдарили по Основʼянському району Харкова небезпечною зброєю.

А протягом минулої доби окупанти завдали 427 ударів по території Запорізької області, атакувавши щонайменше 13 населених пунктів