Обстрел Сум 18 апреля — РФ атаковала БпЛА завод по производству пасок

РФ ударила по цеху в Сумах, где выпекали паски — погибший
В пятницу утром, 18 апреля, россияне атаковали беспилотниками кондитерский цех в Сумах. Повреждено производство пасок.
Об этом сообщил председатель Сумской РГА Михаил Мельник в Facebook.
Атака БпЛА на завод
По словам Мельника, во время российской атаки погиб предприниматель, который приехал за продукцией.
"Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Сумской областной прокуратуры отметили, что погибшему мужчине был 61 год.
"Российские военные атаковали тремя БпЛА типа "Герань-2" предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области", — сообщили в прокуратуре.
В то же время и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь заявил в Telegram, что все три "Шахеды" попали в одно помещение.
"Здание получило повреждения, разрушена крыша", — отметил чиновник.
Ранее мы писали, что утром 18 апреля российские войска ударили по Основянскому району Харькова опасным оружием.
А за прошедшие сутки оккупанты нанесли 427 ударов по территории Запорожской области, атаковав по меньшей мере 13 населенных пунктов
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