Обстрел Сум 18 апреля — РФ атаковала БпЛА завод по производству пасок

Разрушенный завод. Фото: Сумская областная прокуратура

В пятницу утром, 18 апреля, россияне атаковали беспилотниками кондитерский цех в Сумах. Повреждено производство пасок.

Об этом сообщил председатель Сумской РГА Михаил Мельник в Facebook.

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По словам Мельника, во время российской атаки погиб предприниматель, который приехал за продукцией.

"Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

БпЛА попал в цех, где производили паски. Фото: Михаил Мельник

В пресс-службе Сумской областной прокуратуры отметили, что погибшему мужчине был 61 год.

"Российские военные атаковали тремя БпЛА типа "Герань-2" предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области", — сообщили в прокуратуре.

Погиб 61-летний мужчина. Фото: ГСЧС

В то же время и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь заявил в Telegram, что все три "Шахеды" попали в одно помещение.

"Здание получило повреждения, разрушена крыша", — отметил чиновник.

Цех для производства пасок после обстрела. Фото: Михаил Мельник

Ранее мы писали, что утром 18 апреля российские войска ударили по Основянскому району Харькова опасным оружием.

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