Обстріл енергетики Сумщини 18 квітня — що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу енергетичної інфраструктури України. Фото архівне: ДТЕК

Російські окупанти ввечері, 18 квітня, знову атакували Сумську область. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого зафіксовано перебої зі світлом.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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"Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини", — наголосив Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Перебої зі світлом

У пресслужбі АТ "Сумиобленерго" повідомили, що у деяких споживачів зникло світло через військову агресію Росії.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!" — йдеться у повідомленні.

Людей закликали зберігати інформаційну тишу.

Допис АТ "Сумиобленерго". Фото: скриншот

Що передувало

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв про вибухи у місті. Згодом він розповів, що зафіксовано приліт не в місті. На щастя, люди не постраждали.

Допис Семеніхіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 квітня у Росії заявили, що мораторій на удари по енергетиці завершився. Однак в Україні зазначили, що він почав діяти 25 березня.

Раніше український лідер Володимир Зеленський попередив про загрозу російських обстрілів на Великдень.