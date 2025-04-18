Обстрел энергетики Сумщины 18 апреля — что известно о последствиях

Оккупанты ударили по энегетике Сумщины — есть перебои со светом
Российские оккупанты вечером, 18 апреля, снова атаковали Сумскую область. Враг ударил по энергетической инфраструктуре, в результате чего зафиксированы перебои со светом.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Удар оккупантов по энергетике Сумщины 18 апреля
"Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины", — отметил Коваленко.
Перебои со светом
В пресс-службе АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что у некоторых потребителей пропал свет из-за военной агрессии России.
"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!" — говорится в сообщении.
Людей призвали сохранять информационную тишину.
Что предшествовало
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщал о взрывах в городе. Впоследствии он рассказал, что зафиксирован прилет не в городе. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, 18 апреля в России заявили, что мораторий на удары по энергетике завершился. Однако в Украине отметили, что он начал действовать 25 марта.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил об угрозе российских обстрелов на Пасху.
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