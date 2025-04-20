В ВСУ прокомментировали пасхальное перемирие Путина

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Фото: скриншот

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов высказался о перемирии, которое объявил российский диктатор Владимир Путин 19 апреля. По его словам, вероятно, противник хочет перегруппироваться.

Об этом Виктор Трегубов сказал в эфире "5 канала" в воскресенье, 20 апреля.

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Пасхальное перемирие

"Сейчас мы можем говорить только о какой-то симуляции перемирия, только о каком-то частичном снижении обстрелов на некоторых направлениях, но будем честны, скорее всего противник возьмет эту паузу небольшую для того, чтобы провести перегруппировку и потом навалиться с новой силой", — отметил Трегубов.

Представитель ОСУВ "Хортица" говорит, что сейчас российские оккупанты идут на Покровск. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на нескольких направлениях. Трегубов добавил, что это перемирие — исключительно дипломатическая мишура.

Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил о пасхальном перемирии до 21 апреля, однако впоследствии враг запустил ударные дроны.

А утром 20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее активные действия оккупанты проводят на Покровском и Северском направлениях.