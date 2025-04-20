Яка ситуація на фронті на Великдень — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заслухав нову доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00. За його словами, російські окупанти порушують власну обіцянку про тишу на Великдень.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 20 квітня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе — лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", — розповів Зеленський.

Російські окупанти найбільш активні дії зранку проводять на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та декількох інших частинах передової фіксується застосування важкого озброєння ворога.

Зеленський розповів, що з 00:00 до 12:00 сталося вже 26 російських штурмових дій. За його словами, Україна фіксує кожне порушення РФ їхньої ж власної обіцянки повної тиші на Великдень та готова передати партнерам інформацію.

"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — зазначив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто поширює правду про те, що відбувається. Крім того, він наголосив, що варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на неї, аби РФ дійсно пішла на повне припинення вогню та зберегла його щонайменше 30 днів після свята, щоб дати шанс дипломатії.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 20 квітня Зеленський заявив, що на фронті сталося 59 російських обстрілів та пʼять штурмових дій ворога.

А ввечері 19 квітня глава держави повідомив, що на частині напрямків фронту звучить російська артилерія.