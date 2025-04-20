Яка ситуація на фронті на Великдень — деталі від Зеленського

РФ порушує перемирʼя — Зеленський назвав, де найбільше атак
Президент України Володимир Зеленський заслухав нову доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті станом на 12:00. За його словами, російські окупанти порушують власну обіцянку про тишу на Великдень.
Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 20 квітня.
Яка ситуація на фронті
"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе — лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", — розповів Зеленський.
Російські окупанти найбільш активні дії зранку проводять на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та декількох інших частинах передової фіксується застосування важкого озброєння ворога.
Зеленський розповів, що з 00:00 до 12:00 сталося вже 26 російських штурмових дій. За його словами, Україна фіксує кожне порушення РФ їхньої ж власної обіцянки повної тиші на Великдень та готова передати партнерам інформацію.
"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — зазначив глава держави.
Зеленський подякував усім, хто поширює правду про те, що відбувається. Крім того, він наголосив, що варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на неї, аби РФ дійсно пішла на повне припинення вогню та зберегла його щонайменше 30 днів після свята, щоб дати шанс дипломатії.
Нагадаємо, зранку 20 квітня Зеленський заявив, що на фронті сталося 59 російських обстрілів та пʼять штурмових дій ворога.
А ввечері 19 квітня глава держави повідомив, що на частині напрямків фронту звучить російська артилерія.
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