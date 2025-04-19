Володимир Зеленський доповів про ситуацію на передовій після заяв Путіна про великоднє перемир'я

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Попри заяви президента РФ Володимира Путіна про перемир'я на Великдень, удари на передовій продовжуються. На частині напрямків фронту звучить російська артилерія.

Про це пізно ввечері в суботу, 19 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави зазначив, що на Курську та Білгородську області заяви Путіна не розповсюдилися — бойові дії тривають, росіяни не припиняють завдавати ударів. На деяких напрямках ворог застосовує дрони. На частині напрямків стало тихіше.

Також Зеленський наголосив, що дії України будуть дзеркальними. Україна згодна на 30-денну повну та безумовну тишу. Тепер відповідь щодо цього мають дати в Москві.

"Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатися до миру, але потрібна відповідна готовність Росії... Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій і вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування — у Росії", — підсумував президент України.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Він заявив, що з боку РФ бойових дій не буде від 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Путіна щодо введення перемир'я на Великдень. Голова держави зазначив, що Україна діятиме дзеркально: так само, як і Росія.