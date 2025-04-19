Владимир Зеленский доложил о ситуации на передовой после заявлений Путина о пасхальном перемирии

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Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о перемирии на Пасху, удары на передовой продолжаются. На части направлений фронта звучит российская артиллерия.

Об этом поздно вечером в субботу, 19 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что на Курскую и Белгородскую области заявления Путина не распространились — боевые действия продолжаются, россияне не прекращают наносить удары. На некоторых направлениях враг применяет дроны. На части направлений стало тише.

Также Зеленский отметил, что действия Украины будут зеркальными. Украина согласна на 30-дневную полную и безусловную тишину. Теперь ответ на этот счет должны дать в Москве.

"Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России... Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания — в России", — подытожил президент Украины.

Напомним, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что со стороны РФ боевых действий не будет с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Путина о введении перемирия на Пасху. Глава государства отметил, что Украина будет действовать зеркально: так же, как и Россия.