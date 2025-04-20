Какая ситуация на фронте на Пасху — детали от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал новый доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте по состоянию на 12:00. По его словам, российские оккупанты нарушают собственное обещание о тишине на Пасху.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 20 апреля.

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Какая ситуация на фронте

"Несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра, наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", — рассказал Зеленский.

Российские оккупанты наиболее активные действия утром проводят на Покровском и Северском направлениях. На этих и нескольких других частях передовой фиксируется применение тяжелого вооружения врага.

Зеленский рассказал, что с 00:00 до 12:00 произошло уже 26 российских штурмовых действий. По его словам, Украина фиксирует каждое нарушение РФ их же собственного обещания полной тишины на Пасху и готова передать партнерам информацию.

"Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто распространяет правду о происходящем. Кроме того, он отметил, что стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на нее, чтобы РФ действительно пошла на полное прекращение огня и сохранила его не менее 30 дней после праздника, чтобы дать шанс дипломатии.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, утром 20 апреля Зеленский заявил, что на фронте произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий врага.

А вечером 19 апреля глава государства сообщил, что на части направлений фронта звучит российская артиллерия.