Зеленський заслухав доповідь Сирського — ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 квітня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Так, від початку доби відбулося 46 російських штурмів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Ситуація на фронті станом на 20 квітня

За словами Зеленського, росіяни зберігають тенденцію з використання важкого озброєння. Водночас від початку доби й до 16:00 відбулося 46 штурмів на різних напрямках і 901 обстріл. З них 448 обстрілів — саме з важкого озброєння.

Також зафіксовано понад 400 ударів FPV-дронами ворога. Найгарячіше на Великдень — на Покровському напрямку. Зеленський наголосив, що слова лідера Кремля Володимира Путіна про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині — виявилися пустими.

На Торецькому напрямку українські захисники потрапили в російську засідку, внаслідок чого є загиблі. Президент зауважив, що ЗСУ будуть діяти "абсолютно дзеркально", оскільки Великдень довів, що Росія є єдиною причиною війни та її затягування.

"Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає", — додав він.

Зеленський підкреслив, що ситуація на фронті демонструє необхідність тиску на Москву та справжній контроль за діями окупаційного війська.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, конгресмен Джо Вілсон розкритикував так зване "Великоднє перемир'я", яке оголосив президент РФ Володимир Путін.

Голова ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що Росія хоче підставити Україну за допомогою "перемир'я" на Великдень.