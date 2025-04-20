Керівник ЦПД заявив, що Москва хоче звинуватити Київ у порушенні перемир'я

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. Фото: Міноборони України

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО висловився щодо "Великодного перемир'я", яке несподівано оголосив диктатор РФ Путін. Є причини думати, що Кремль хоче підставити Київ, вважає Коваленко.

Про це керівник ЦПД повідомив у своєму Telegram.

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Андрій Коваленко зазначив, що Путіну на справді не потрібне жодне перемир'я, а план його простий: різко його оголосити, а потім звинувачувати Україну, що вона не припинила бойові дії, щоб виставити Київ у поганому світі перед США.

"Путін віддав наказ на два дні вогонь припинити в надії, що Україна щось порушить, чи Україну вийде підставити й потім казати США, що це Росія головний миротворець, що вона хоче миру, а Україна не хоче", — заявив Коваленко.

На його думку, це банальна типова російська тактика, адже у 2023 році щось схоже російські окупанти оголошували перед Різдвом, а потім самі порушували перемир'я.

"Не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити, як виглядатиме цей наказ, за моєю інформацією як окупанти продовжували проводити певні штурмові дії, так вони і продовжують їх проводити", — зазначив керівник ЦПД.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Путіна про перемир'я на Великдень, удари на передовій продовжуються. На частині напрямків фронту звучить російська артилерія.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Путіна щодо введення перемир'я на Великдень. Голова держави зазначив, що Україна діятиме дзеркально: так само, як і Росія.