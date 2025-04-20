Руководитель ЦПД заявил, что Москва хочет обвинить Киев в нарушении перемирия

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко. Фото: Минобороны Украины

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО высказался относительно "Пасхального перемирия", которое неожиданно объявил диктатор РФ Путин. Есть причины думать, что Кремль хочет подставить Киев, считает Коваленко.

Об этом руководитель ЦПД сообщил в своем Telegram.

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Андрей Коваленко отметил, что Путину на самом деле не нужно никакое перемирие, а план его прост: резко его объявить, а потом обвинять Украину, что она не прекратила боевые действия, чтобы выставить Киев в плохом свете перед США.

"Путин отдал приказ на два дня огонь прекратить в надежде, что Украина что-то нарушит, или Украину получится подставить и потом говорить США, что это Россия главный миротворец, что она хочет мира, а Украина не хочет", — заявил Коваленко.

По его мнению, это банальная типичная российская тактика, ведь в 2023 году что-то похожее российские оккупанты объявляли перед Рождеством, а потом сами нарушали перемирие.

"Не представляю, что они на фронте сейчас будут делать, как будет выглядеть этот приказ, по моей информации как оккупанты продолжали проводить определенные штурмовые действия, так они и продолжают их проводить", — отметил руководитель ЦПД.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что несмотря на заявления Путина о перемирии на Пасху, удары на передовой продолжаются. На части направлений фронта звучит российская артиллерия.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Путина о введении перемирия на Пасху. Глава государства отметил, что Украина будет действовать зеркально: так же, как и Россия.