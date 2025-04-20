Зеленский заслушал доклад Сырского - ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 апреля, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. Так, с начала суток произошло 46 российских штурмов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Ситуация на фронте по состоянию на 20 апреля

По словам Зеленского, россияне сохраняют тенденцию по использованию тяжелого вооружения. В то же время с начала суток и до 16:00 произошло 46 штурмов на разных направлениях и 901 обстрел. Из них 448 обстрелов — именно из тяжелого вооружения.

Также зафиксировано более 400 ударов FPV-дронами врага. Горячее всего на Пасху - на Покровском направлении. Зеленский отметил, что слова лидера Кремля Владимира Путина о "прекращении огня" для Курской области, Северского и других направлений на Донеччине — оказались пустыми.

На Торецком направлении украинские защитники попали в российскую засаду, в результате чего есть погибшие. Президент отметил, что ВСУ будут действовать "абсолютно зеркально", поскольку Пасха доказала, что Россия является единственной причиной войны и ее затягивания.

"Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России по этому поводу до сих пор нет", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте демонстрирует необходимость давления на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного войска.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, конгрессмен Джо Уилсон раскритиковал так называемое "Пасхальное перемирие", которое объявил президент РФ Владимир Путин.

Председатель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Россия хочет подставить Украину с помощью "перемирия" на Пасху.