Конгресмен Джо Вілсон назвав Путіна жалюгідною людиною, а перемир'я — фейковим

Конгресмен республіканець Джо Вілсон та президент України Володимир Зеленський. Фото: X/Joe Wilson

Американський конгресмен Джо Вілсон, який палко підтримує Україну, критично оцінив так зване "Великоднє перемир'я", яке оголосив диктатор РФ Путін. Республіканець, який входить до партії Трампа, звинуватив Путіна в обмані.

Про це конгресмен від Південної Кароліни написав у соцмережі X.

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Повідомлення сенатора Джо Вілсона. Фото: Скриншот

Політик вважає, що Путін під виглядом перемир'я продовжуватиме своє вторгнення в Україну. Конгресмен наголосив, що це перемир'я на Великдень є брехливим, адже армія РФ продовжить бомбардувати українські міста.

"Військовий злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", — написав Джо Вілсон.

Крім того, конгресмен висловив переконання, що історія запам'ятає Путіна як слабку і жалюгідну людину. Джо Вілсон наголосив, що гордий тим, що підтримує Україну.

Раніше повідомлялось, що очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Путіну на справді не потрібне жодне перемир'я. Він не хоче припиняти бойові дії, а розраховує виставити Київ у поганому світі перед США.

Також стало відомо, що попри заяви Путіна про перемир'я на Великдень, удари на передовій продовжуються. На частині напрямків фронту звучить російська артилерія, заявив Володимир Зеленський.