Конгрессмен Джо Уилсон назвал Путина жалким человеком, а перемирие — фейковым

Конгрессмен республиканец Джо Уилсон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: X/Joe Wilson

Американский конгрессмен Джо Уилсон, который горячо поддерживает Украину, критически оценил так называемое "Пасхальное перемирие", которое объявил диктатор РФ Путин. Республиканец, который входит в партию Трампа, обвинил Путина в обмане.

Об этом конгрессмен от Южной Каролины написал в соцсети X.

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Сообщение сенатора Джо Уилсона. Фото: Скриншот

Политик считает, что Путин под видом перемирия будет продолжать свое вторжение в Украину. Конгрессмен подчеркнул, что это перемирие на Пасху является лживым, ведь армия РФ продолжит бомбить украинские города.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", — написал Джо Уилсон.

Кроме того, конгрессмен выразил убеждение, что история запомнит Путина как слабого и жалкого человека. Джо Уилсон отметил, что горд тем, что поддерживает Украину.

Ранее сообщалось, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Путину действительно не нужно никакое перемирие. Он не хочет прекращать боевые действия, а рассчитывает выставить Киев в плохом свете перед США.

Также стало известно, что несмотря на заявления Путина о перемирии на Пасху, удары на передовой продолжаются. На части направлений фронта звучит российская артиллерия, заявил Владимир Зеленский.