Украина предлагает РФ установить режим "тишины" - что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 апреля, заслушал еще один доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. По его словам, почти на всех направлениях фронта РФ не придерживалась так называемого "Пасхального перемирия".

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Ситуация на фронте по состоянию на вечер 20 апреля

По состоянию на 21:00 россияне более 2000 раз нарушили так называемое "прекращение огня", о котором заявлял президент РФ Владимир Путин.

На фронте зафиксировано 67 штурмов против позиций ВСУ на разных направлениях, больше всего — на Покровском. В целом РФ осуществила 1355 обстрелов, из которых 713 из тяжелого вооружения и 673 — с применением FPV-дронов.

"Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток", — подчеркнул Зеленский.

Предложение по установлению "тишины"

В то же время он отметил, что сегодня не было воздушных тревог по областям. По его мнению, это формат "тишины", который достигнут и его легче всего продолжить. Украина предлагает России отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней с возможностью продления.

"Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, по словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, обеспечить режим "тишины" на фронте в нынешних условиях невозможно.

Кроме того, в Кремле заявили, что Путин не давал приказа продолжить так называемое "Пасхальное перемирие".