У Третій штурмовій прокоментували "Великоднє перемир'я"

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Колишній командир бригади "Азов" та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито "Великоднє перемир'я". Він наголосив, що на фронті абсолютно нічого не змінилося.

Про це Жорін написав у Telegram у неділю, 20 квітня.

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"Не смішіть з цим "Великоднім перемирʼям". Я навіть не можу уявити, яким чином повне припинення вогню можна впровадити з тією динамікою бойових дій, що сьогодні є на фронті", — зазначив Жорін.

За його словами, в цих умовах будь-яке перемирʼя надзвичайно важко організувати та забезпечити на тактичному рівні.

Військовий зауважив, що на лінії бойового зіткнення на деяких ділянках можливо й стало трохи "тихіше", але на інших — нічого не змінилося.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті від початку доби відбулося 46 штурмів ворога.

А речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент Володимир Путін не давав наказу продовжити так зване "Великоднє перемир'я".