В Третьей штурмовой прокомментировали "Пасхальное перемирие"

Экс-командир Азова Жорин отреагировал на "Пасхальное перемирие"
Бывший командир бригады "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "Пасхальном перемирии". Он отметил, что на фронте абсолютно ничего не изменилось.
Об этом Жорин написал в Telegram в воскресенье, 20 апреля.
Пасхальное перемирие с РФ
"Не смешите с этим "Пасхальным перемирием". Я даже не могу представить, каким образом полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте", — отметил Жорин.
По его словам, в этих условиях любое перемирие чрезвычайно трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне.
Военный отметил, что на линии боевого соприкосновения на некоторых участках возможно и стало немного "тише", но на других — ничего не изменилось.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте с начала суток произошло 46 штурмов врага.
А представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин не давал приказа продолжить так называемое "Пасхальное перемирие".
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