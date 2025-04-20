В Третьей штурмовой прокомментировали "Пасхальное перемирие"

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот из видео

Бывший командир бригады "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "Пасхальном перемирии". Он отметил, что на фронте абсолютно ничего не изменилось.

Об этом Жорин написал в Telegram в воскресенье, 20 апреля.

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"Не смешите с этим "Пасхальным перемирием". Я даже не могу представить, каким образом полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте", — отметил Жорин.

По его словам, в этих условиях любое перемирие чрезвычайно трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне.

Военный отметил, что на линии боевого соприкосновения на некоторых участках возможно и стало немного "тише", но на других — ничего не изменилось.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте с начала суток произошло 46 штурмов врага.

А представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин не давал приказа продолжить так называемое "Пасхальное перемирие".