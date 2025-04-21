Президент України заявив, що РФ сама порушила свої обіцянки дотримуватись перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь головком ЗСУ Олександра Сирського на опівніч 20 квітня, в якій зафіксована кількість та напрямки атак РФ під час оголошеного Путіним "Великодного перемир'я". Зеленський заявив, що окупанти майже три тисячі разів порушили режим тиші.

Про це президент України повідомив у Telegram.

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Володимир Зеленський проінформував, що загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за цю добу складає 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли позицій ЗСУ, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Президент України зазначив, що характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу ЗСУ відповідатимуть тишею, на захист від російських ударів будуть удари у відповідь.

"Дії завжди красномовніші, ніж слова", — підкреслив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 днів із можливістю продовження. Відповіді з Москви не має.

Крім того, у Кремлі заявили, що Путін не давав наказу продовжити так зване "Великоднє перемир'я".