Президент Украины заявил, что РФ сама нарушила свои обещания соблюдать перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе главкома ВСУ Александра Сирского на полночь 20 апреля, в котором зафиксировано количество и направления атак РФ во время объявленного Путиным "Пасхального перемирия". Зеленский заявил, что оккупанты почти три тысячи раз нарушили режим тишины.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

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Владимир Зеленский проинформировал, что общее количество нарушений российской армией своего же обещания тишины за эти сутки составляет 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела позиций ВСУ, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны.

Президент Украины отметил, что характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину ВСУ будут отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут ответные удары.

"Действия всегда красноречивее, чем слова", — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина предлагает России отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней с возможностью продления. Ответа из Москвы нет.

Кроме того, в Кремле заявили, что Путин не давал приказа продлить так называемое "Пасхальное перемирие".