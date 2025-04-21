"Пасхальное перемирие" - военный рассказал, действовало ли затишье на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Военный, фронтмен группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк рассказал, было ли затишье на фронте во время так называемого "Пасхального перемирия". Отметим, что в субботу, 19 апреля, российский диктатор Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие", которое должно было продлиться до 00:00 21 апреля.

О том, было ли затишье на фронте на Пасху, Сергей Василюк рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 апреля.

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Военнослужащий Сергей Василюк отметил, что никакого "Пасхального перемирия" на фронте не было.

В частности, он отметил, что верить российскому оккупанту — это не уважать себя. По его словам, никакого затишья на Пасху не было.

"Верить оккупанту — это не уважать себя. Возможно, по гражданским территориям было меньше обстрелов. Хотя мне докладывали, что была одна воздушная тревога в Киеве на Пасхальные праздники. У нас на фронте все привычно, все в рабочем настроении. Работаем. Главное, что ребята мотивированы, немножко уставшие, но работаем и бьем врага. Враг не останавливается", — рассказал воин ВСУ.

Отметим, что глава государства Владимир Зеленский сообщил о докладе главкома ВСУ на полночь 20 апреля, в котором зафиксировано количество и направления атак РФ во время так называемого "Пасхального перемирия".

Следовательно, президент Украины проинформировал, что российские захватчики почти три тысячи раз нарушили режим тишины.

По информации президента, общее количество нарушений армией РФ своего же обещания тишины за эти сутки составляет 2 935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Заметим, что во время так называемого "Пасхального перемирия", которое объявил российский диктатор Путин, оккупанты обстреливали Харьковскую область.

Напомним, что 21 апреля на рассвете россияне дронами атаковали Черкасскую область — есть разрушения.